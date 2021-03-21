В США прошли акции в защиту граждан азиатского происхождения

В минувшую субботу в разных городах США прошли акции, участники которых требовали положить конец насилию в отношении граждан азиатского происхождения. Поводом к этому стало вооруженное нападение 17 марта на несколько массажных салонов в Атланте и пригородах, в результате которых были застрелены восемь человек, шесть из них — выходцы из Азии. Как сообщает The Wall Street Journal, задержанному в связи с нападениями 21-летнему американцу Роберту Аарону Лонгу предъявлены обвинения в убийстве всех этих людей.

Самые масштабные акции протеста прошли в Атланте и Нью-Йорке. По мнению людей, вышедших на улицы городов, эти убийства были совершены на почве расовой ненависти. Полиция и городские власти сообщают, что за время пандемии выросло число преступлений в отношении американцев азиатского происхождения. По данным правозащитной организации Stop AAPI (.pdf) Hate, отстаивающей интересы американцев азиатского происхождения, за год с 19 марта по 28 февраля 2021 года она получили почти 3,8 тыс. заявлений об инцидентах на почве ненависти в отношении таких граждан, включая физическое нападение, дискриминацию, оскорбление, агрессию в интернете и т. п. Однако, как отмечают в организации, это лишь незначительная доля подобных инцидентов, так как о них обычно не сообщают в полицию. Согласно данным еще одного недавнего исследования (.pdf), проведенного калифорнийским Центром изучения ненависти и экстремизма, в 16 крупнейших городах США общее число преступлений, совершенных на почве ненависти в 2020 году, упало на 7%, однако число преступлений на почве ненависти в отношении людей азиатского происхождения выросло почти на 150%.

Алена Миклашевская