Семь человек убили в Джорджии при нападении на три массажных салона

В городе Атланта (штат Джорджия, США) и его пригороде произошли нападения с огнестрельным оружием на три массажных салона. Погибли семь человек, двое получили ранения, передают местные СМИ. По их информации, большинство сотрудников салонов — выходцы из Азии.

Первое нападение произошло в салоне в Чероки около Атланты. Через час неизвестные атаковали другие два салона на севере города. Полиция оцепила дороги.

Как передает Fox News, несколько человек застрелили в салоне азиатского массажа. В двух других салонах убили женщин азиатского происхождения.