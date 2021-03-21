В Якутии руководителя кружка «Патриот» арестовали за растление школьниц

В Якутии за растление школьниц младше 14 лет арестовали председателя некоммерческого партнерства «Совет муниципальных образований РС(Я)» и по совместительству председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, сообщил Следственный комитет России (СКР). Преступник руководил школьным кружком «Патриот», в который ходили его жертвы. Его имя не называется.

«В правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска, которая сообщила о том, что при посещении ее десятилетней внучкой военно-патриотического кружка "Патриот" в МОБУ "Мархинская СОШ №2", созданного в школе в рамках деятельности Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководитель кружка совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера»,— говорится на сайте СКР.

Это не единственный эпизод преступной деятельности руководителя кружка, говорится в сообщении. «Одна из школьниц — девочка 13 лет — сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия»,— указала пресс-служба СКР.

Мужчину задержали, возбудили уголовное дело. Специалисты якутского Центра психологической поддержки молодежи начали реабилитацию пострадавших девочек.