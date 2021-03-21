Апелляция оставила в силе решение о взыскании ущерба от незаконной продажи «Дзержинца»

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в закрытом заседании рассмотрел 14 жалоб на решение арбитражного суда Пермского края о взыскании ущерба в результате продажи непрофильного актива ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) — стадиона «Дзержинец». Первая инстанция определила, что 12 ответчиков должны заплатить в пользу ФГУП более 94,67 млн руб. Ответчики, не согласившись с данным решением, обратились в апелляцию с требованием его отменить. Однако по результатам рассмотрения их жалобы были оставлены без удовлетворения, решение краевого арбитражного суда — без изменений.

Напомним, «Дзержинец» был продан на торгах в 2008 году. Объект у находящегося в процедуре банкротства ФГУП за 24,582 млн руб. купило ООО «Информ-Пресс». В результате часть участка оказалась под контролем структур девелопера «Камская долина». В 2013 году топ-менедж¬мент ФГУП решил оспорить продажу актива, посчитав, что он был реализован по заниженной стоимости. Конкурсный управляющий ЗиДа Александр Иванов обратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд. Первая и вторая инстанции в удовлетворении исковых требований отказали, мотивируя это решение пропуском трехлетнего срока исковой давности. Однако Арбитражный суд Уральского округа эти решения отменил и направил дело на новое рассмотрение. В итоге торги по продаже имущества были признаны недействительными, но во взыскании средств представителю завода было отказано.

Затем это решение было отменено, и дело вновь вернулось в первую инстанцию. В ходе его рассмотрения заявитель настаивал, что сделка по продаже «Дзержинца» ООО «Информ-Пресс», а затем перепродажа актива компаниям ООО «БСТ Траст» и ООО «Гран» является единой. Всего ответчиками были признаны 21 юридическое и физическое лицо. Помимо «БТС Траст» и «Гран» в их число вошли подсудимые по уголовному делу о хищении активов завода Денис Бронников, Владислав Шинкевич, Артур Васильев, а также Евгений Лысов. Кроме того, претензии были предъявлены лицам, которые связаны с ООО «Информ-Пресс», руководителю организатора торгов ООО «Эксперт-Аудит» Константину Удыму и ряду других, причастных к сделке.

В очередном решении первой инстанции суд при взыскании ущерба разделил ответчиков на две группы, в которые в общей сложности попали 12 физических и юридических лиц. В первой оказались господа Шинкевич, Бронников, Васильев и Лысов, а также Константин Удым, руководитель еще одной компании-организатора торгов Александр Пешин и еще четыре ответчика. Солидарно с них было взыскано 19,762 млн руб. Во вторую группу попали подсудимые, а также ООО «Гран» и «БТС Траст», которые солидарно должны выплатить заводу им. Дзержинского более 74,9 млн руб. В январе этого года ответчики обратились с жалобами в апелляцию.