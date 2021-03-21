В Ярославле заменили более 3,5 тысяч уличных светильников

На улицах Ярославля заменили уже более 3,5 тыс. светильников в рамках энергосервисного контракта мэрии с филиалом «Россети Центр Ярэнерго», сообщил мэр Владимир Волков. Глава города пояснил, что замена старых светильников на современные светодиодные увеличит поток света, сделает улицы светлее и снизит расходы на потребление электроэнергии на 60%, что составляет около 170 млн руб. в год.

«На данный момент замена фонарей произведена на Московском проспекте и проспекте Фрунзе, в Мышкинском проезде, на Комсомольской площади, на улицах Колмогорова и Щепкина, а также на некоторых центральных улицах. Работа продолжается»,— отметил господин Волков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что всего в рамках энергосервисного контракта с филиалом «Россети Центр Ярэнерго», на улицах города будет заменено 27,5 тыс. устаревших энергоемких светильников на новые светодиодные, что составляет 90% от всех городских светильников.

Алла Чижова