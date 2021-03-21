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Гендиректор компании «Петрострой» задержан в Пулково

В аэропорту Пулково задержан гендиректор компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов. Как сообщает «Фонтанка.ру», бизнесмену не дали вылететь на остров Занзибар.

По данным интернет-газеты, Ипатов задержан на двое суток по ст. 200.3 УК — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Напомним, что ранее в отношении «Петростроя» было возбуждены уголовные дела о хищении средств дольщиков нескольких жилых комплексов. В компании же заявляли, что строительство всех ЖК продолжается.

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