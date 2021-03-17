«Петрострой» не согласен с новым уголовным делом о нецелевом расходовании средств дольщиков

Петербургский застройщик ООО «Петрострой» заявил, что не согласен с возбуждением уголовного дела по факту расхода средств дольщиков ЖК «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк» на не связанные со строительством цели. До этого компания уже стала фигурантом аналогичного дела с участием дольщиков ЖК «Ломоносов».

Об этом сообщила пресс-служба «Петростроя». Компания подчеркивает, что строительство всех трех ЖК ведется, и некоторые корпуса завершены на 95%. «С дольщиками поддерживается коммуникация: сообщаются новости о строительстве, выкладываются фото и видео с объекта на сайте компании-застройщика и в социальных сетях», — утверждается в сообщении «Петростроя».

Ранее против компании завели аналогичное уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Тогда застройщик также заявлял о несогласии и утверждал, что узнал о возбуждении дела из СМИ.