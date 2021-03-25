Биометрия в законе

В январе текущего года вступил в силу федеральный закон об использовании Единой биометрической системы для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг. Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили возможность открыть счет дистанционно. Перечень дистанционных сервисов на базе биометрических данных будет расширяться.

В 2018 году «Ростелеком» и Банк России запустили Единую биометрическую систему (ЕБС), позволяющую гражданам получать финансовые услуги в онлайн-формате. Инновационный механизм удаленной идентификации (распознавание лица и голоса) призван был вывести государственные услуги на новый уровень и расширить набор дистанционных сервисов, в том числе финансовых. За два года сервисы на базе ЕБС хорошо себя зарекомендовали. А пандемия показала, что без дистанционных сервисов в современном мире уже не обойтись. В цифровой формат переходит все больше государственных и финансовых услуг. В частности, правительство РФ одобрило законопроект о проведении электронных торгов при продаже заложенных по ипотеке квартир должников.

Процедура получения биометрической идентификации довольно проста: необходимо иметь подтвержденный профиль на портале госуслуг, передать свои личные данные в любой из офисов банка, работающих с биометрией, сделать на месте фотографию и предоставить запись собственного голоса. В дальнейшем клиент сможет пользоваться услугами банка (открыть счет, вклад, оформить кредит, провести различные банковские операции) без личного присутствия. Все организовано удобно — достаточно сдать свою биометрию один раз и в дальнейшем пользоваться услугами любого российского банка на дистанционной основе из любой точки планеты. При этом время выполнения банковских операций сокращается, поскольку клиенту не нужно посещать офис (иногда многократно). Регистрация и использование ЕБС бесплатны. Сервис предоставляется на добровольной основе, клиент сам принимает решение о подключении к ЕБС. Он также может удалить свои данные из системы, заполнив форму на портале госуслуг.

«Благодаря сервису ЕБС любой человек, зарегистрированный в системе, может получить полноценный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, счетам и вкладам без непосредственной явки в отделение банка. Заложенные законом возможности удаленного приема на банковское обслуживание юридических лиц, а также получения госуслуг в удаленной форме являются логичным продолжением функционала ЕБС»,— отмечает зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр. Поток клиентов на этом канале пока гораздо меньше, чем в обычных отделениях, но ожидается, что по мере развития сервисов, связанных с удаленной идентификацией, и роста сданных биометрических шаблонов увеличится и спрос на удаленные услуги со стороны населения.

СКБ-банк начал полноценную работу с новой системой в 2020 году, внедрив ее в мобильное приложение «СКБ Онлайн». «Чтобы стать клиентом банка, теперь достаточно скачать мобильное приложение, зайти в него, включить камеру и произнести некоторые цифры, и далее буквально в несколько кликов по экрану можно будет получить нужную услугу»,— пояснил Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка.

А в ВТБ рассматривают возможность использования ЕБС в рамках сервисов для предпринимателей, в частности при удаленной регистрации бизнеса, дистанционном открытии расчетного счета, выпуске усиленной квалифицированной электронной подписи и др.

В банках, работающих с ЕБС, отмечают, что она соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня. Все клиенты проходят двухэтапную проверку: на сайте «Госуслуги» и при сдаче биометрических данных в банке. Риск мошенничества здесь ниже, чем даже при личном посещении отделения банка.

По мнению представителей банков, изменения в законодательстве создают условия для дальнейшей цифровизации продуктов и сервисов для юрлиц, увеличения скорости и улучшения качества обслуживания клиентов, а также повышения безопасности дистанционного обслуживания.

Мария Рыбакова