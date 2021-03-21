Белгородская прокуратура проверит организацию промбезопасности на Яковлевском ГОКе после пожара

Прокуратура Белгородской области организовала проверку после пожара в шахте рудника горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области (принадлежит компании «Северсталь»). Как сообщили в ведомстве, в ее ходе будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия по соблюдению законодательства о промышленной безопасности.

По данным МЧС, сегодня утром в шахте рудника в поселке Яковлево произошло загорание проходческого комбайна, после чего 277 шахтеров были эвакуированы. Всего для ликвидации ЧП привлечено 52 человека и 16 единиц техники.

По данным самого предприятия, на данный момент все работники выведены из шахты. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что по его поручению на ГОК контролировать ситуацию выехал глава округа, а руководитель депздрава держит на контроле вопрос необходимости оказания медицинской помощи. Глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков заявил, что жизни людей ничего не угрожает. По словам начальника департамента здравоохранения Белгородского области Андрея Иконникова, для оказания медицинской помощи выведены три бригады скорой и развернуты койки в Яковлевской ЦРБ и областной клинической больнице. За медпомощью пока никто не обращался.

Работа рудника временно приостановлена, устанавливаются причины возгорания. Под землей продолжают находиться девять специалистов горно-спасательной службы.

Сергей Толмачев, Воронеж