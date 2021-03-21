В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей

Автовладельцы с 1 мая смогут заключать договор купли-продажи (ДКП) в электронной форме через госуслуг. Это следует из проекта приказа Минцифры, опубликованного в ноября 2020 года, о содержании которого сообщают ряд СМИ 21 марта. В министерстве «Ъ» эти планы также подтвердили.

По действующим правилам, напомним, для продажи автомобиля используются бумажные ДКП, заполняемые в свободной письменной форме в трех экземплярах. Еще в 2019 году МВД и Минкомсвязи заявили о планах запустить сервис электронных договоров, заполняемых автоматически из баз данных. Документ будет подписываться электронной подписью участников сделки.

«К 1 мая запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале госуслуг, — заявил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов. — В результате существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок». Ведомственный приказ, предусматривающий новый вид услуги, пока еще не утвержден.

Электронный ДКП также позволит ГИБДД направлять штрафы, зафиксированные с помощью автоматических камер, сразу новому владельцу, даже если он еще не успел перерегистрировать автомобиль на себя в течение 10 дней.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Минкомсвязь пошла на сделку с ГИБДД».