Минкомсвязь пошла на сделку с ГИБДД

Минкомсвязь и МВД, выяснил “Ъ”, готовят новый бесплатный сервис для нескольких миллионов человек — электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг. Данные об автомобиле, продавце и покупателе будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД, гражданам надо будет лишь приехать в подразделение для регистрации машины. На первом этапе услуга будет доступна только физлицам. При ее запуске нужно будет тщательно проработать систему защиты от мошенников, обращают внимание эксперты.

О подготовке новой услуги для покупателей автомобилей “Ъ” рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин. Прежде всего новый сервис, который будет доступен пользователям портала госуслуг (сегодня их более 100 млн человек), даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля: количеством владельцев, ограничениями судебных приставов, нахождением автомобиля в розыске, в залоге и т. д. После этого на портале госуслуг можно сформировать электронный договор купли-продажи (ДКП), который автоматически заполняется данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Заверяется ДКП простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет. «На основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим,— пояснил “Ъ” господин Паршин.— Сведения о ДКП будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг».

Сегодня для продажи автомобиля используются бумажные ДКП: шаблоны есть в сети, нотариальное заверение необязательно. Рекомендуется заполнить три варианта, один из которых нужно передать в ГИБДД. Ежегодно подразделения фиксируют 3,5 млн регистрационных действий, связанных со сменой автовладельца. Сотрудники ГИБДД регулярно сталкиваются с неправильно заполненными (например, ошибки в паспортных данных) и с поддельными (например, владелец машины не давал согласие на продажу) ДКП. После многочисленных обращений граждан Госавтоинспекция, по данным “Ъ”, предложила Минкомсвязи разработать новый электронный сервис, в ведомстве эту идею поддержали. 27 ноября 2019 года вступило в силу постановление правительства №1467, позволившее совершать на портале госуслуг «юридически значимые действия, в том числе сделки, путем создания электронных документов». Техническая отладка сервиса уже началась. «Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин. На первом этапе новый сервис будет доступен только физлицам. Официально срок его запуска власти не называют, но, по данным “Ъ”, речь идет о 2020 годе.

Весной 2019 года компания «Электронный паспорт» (входит в «Ростех») предлагала заключать договоры на основе системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), которая уже работает в РФ и планируется для запуска на территории стран ЕврАзЭС. Предполагалось, что с 1 ноября 2019 года все транспортные средства, сходящие с конвейеров и ввозимые в страну, будут получать исключительно ЭПТС, но дату перенесли на год. В РФ сейчас оформлено более 180 тыс. электронных паспортов.

Управляющий директор АО «Электронный паспорт» Борис Ионов называет появление электронных ДКП «большим шагом вперед». «Но вопрос в реализации. Ведь заключение сделки купли-продажи предполагает передачу или перевод денег за автомобиль. Этот момент должен фиксироваться в ДКП, чтобы избежать случаев мошенничества,— говорит он.— Кроме того, продавец и покупатель могут находиться вообще в разных городах». Господин Ионов отметил, что сегодня в бумажном ДКП гражданин, владеющий транспортным средством менее трех лет, обычно указывает меньшую сумму, чем реально стоит автомобиль, чтобы не платить налоги. «В электронном ДКП все должно быть прозрачно и честно»,— говорит он. В системе электронных паспортов уже разработан прототип сервиса, позволяющий защитить приобретателя от мошенничества, предыдущего собственника отключат от доступа к электронному ПТС сразу после завершения сделки, говорит Борис Ионов. «Тогда невозможно продать машину дважды,— говорит он.— Нечто похожее должно быть и в новом сервисе на портале госуслуг».

Перевод процесса регистрации купли-продажи в электронный формат — это «удобно и своевременно», говорит гендиректор CarPrice Денис Долматов, но в 2020 году, по его мнению, сервис вряд ли заработает. «Во-первых, проверка автомобиля только по базам государственных органов будет неполной, должны учитываться и данные, собираемые компаниями,— считает он.— Во-вторых, кто будет нести ответственность при сбое в работе или при возникновении запрета на регистрацию после проведения всех действий? В-третьих, после проведения действий все равно нужно ехать в ГИБДД. А значит, пока электронная регистрация снимает лишь часть проблем. И наконец, пока непонятно, насколько система будет защищена от взлома и фейковых регистраций хакерами. На мой взгляд, запуск в следующем году будет сырым, требуются доработки, будут переносы запуска, как это уже было с электронными ПТС». «При покупке подержанного автомобиля важно знать максимум о предыдущих пробегах, ремонтах, получить фотографии от разных владельцев,—добавляет гендиректор сервисов "Авто.ру", "Яндекс.Недвижимость" и "Яндекс.Работа" Антон Забанных.— Но даже такая полнота данных не может отменить личный осмотр и встречу с продавцом. А это значит, что перенести в онлайн весь процесс сделки пока не представляется возможным».

Иван Буранов