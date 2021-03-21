Из Перми появилось два новых рейса в ОАЭ

В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы еще в два города ОАЭ — в Дубай и Рас-аль-Хайма. Выполнять перелеты по этим направлениям, как и рейсы в Шарджу, будет авиакомпания «Россия». Первый вылет в Дубай назначен на 2 апреля. Полеты будут осуществляться раз в неделю, по пятницам. На данный момент авиаперевозчик подтвердил выполнение рейса до 16 апреля. Полетная программа в Рас-аль-Хайма сформирована с 6 по 20 апреля. Воздушные суда по данному маршруту будут отправляться тоже раз в неделю, по вторникам.

Ранее «Россия» планировала с 5 марта начать выполнение рейсов из Перми в Дубай. Однако позже было решено сменить аэропорт прибытия, и перевозчик запустил прямые перелеты Пермь — Шарджа. Загрузка судна во время первого рейса из столицы Прикамья в Шарджу составила 98%.