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Аренду участка на ул. Кировоградской, 28 выиграла компания рекламщика Демида Кузьмичева

Финансовый институт «ДОМ.РФ» определил победителя на право аренды земельного участка по ул. Кировоградской, 28 в Перми. Ранее «ДОМ.РФ» выставил на торги за 34,6 млн руб. право аренды участка на ул. Кировоградской, 28 и покупку двух недостроенных жилых домов готовностью 8% и 82% соответственно. По данным аукционной документации, в торгах участвовали 7 организаций. Победителем стало ООО СЗ «Оникс» пермского рекламщика Демида Кузьмичева с ценовым предложением в 76,3 млн руб.

Участок на ул. Кировоградской, 28 расположен в Кировском районе Перми. В имущественный комплекс входят два недостроенных дома площадью 684,5 кв. м (82% готовности) и 693,4 кв. м (8% готовности), а также участок площадью 1,41 га. Вид разрешенного использования территории — для благоустройства набережной, берегоукрепления и комплексного строительства жилых и соцкультбытовых объектов. Год назад «ДОМ.РФ» выставлял объект на торги за 48,72 млн руб.

Кроме СЗ «Оникс», в торгах участвовали ООО «Легострой» («Ингрупп») с предложением в 75,9 млн руб., ООО СЗ «Кировоградская» (69 млн руб.). Участниками стали структура СГ «Развитие» - ООО СЗ «Интер-Инвест-Строй» (49,9 млн руб.), компания холдинга «Мегаполис» - ООО СЗ «ПКИ (47,1 млн руб.), ООО СЗ КМП-Данилиха» (42,6 млн руб., компания «КМП-Пермь»), ООО СЗ «Омега-групп» (35 млн руб., группа «Альфа»).

В kartoteka.ru указано, что директором и единственным учредителем и ООО СЗ «Оникс» является Демид Кузьмичев – руководитель и владелец пермского рекламного агентства «Оникс». Отметим, что ГК «Оникс» строит дом «Дядя Степа» на ул. Буксирной, 10 и «Полосатый дом» на ул. Ярославского, 60.

СЗ «Кировоградская» владеет Эльдар Ибрагимов, а возглавляет Лев Скудаев – сын Юрия Скудаева, топ-менеджера «Финансового дома».

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