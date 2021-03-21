В США число детей-мигрантов без сопровождения взрослых превысило 15 тысяч

Больше пяти тысяч детей-мигрантов без сопровождения взрослых содержатся в центрах временного содержания детей на американо-мексиканской границе. Еще 10,5 тыс. детей размещены Минздравом в профильных центрах, передает CBS News. Рост их числа связан с решением Джо Байдена не выдворять детей-мигрантов.

По закону детей должны направлять из временных центров на границе Минздраву в течение трех дней. Однако, по данным телеканала, они остаются там значительно дольше из-за нехватки ресурсов. За последние две недели число детей-мигрантов без сопровождения выросло в три раза.

По указу господина Байдена, дети-мигранты без сопровождения остаются на территории США. Власти ищут их родственников или спонсоров на территории страны и затем в случае успеха поисков организуют транспортировку к новому месту жительства.

Ранее в марте правозащитники сообщали, что детей во временных пунктах размещения держат в скученных условиях по несколько дней. Дети жалуются на нехватку матрасов — многих заставляют спать на полу под одеялами из фольги. Власти утверждают, что всех детей кормят, оказывают им медицинскую помощь и минимум один раз в два дня позволяют принять душ.

Подробнее о проблеме — в материале “Ъ” «Джо Байден — лучший друг латиноамериканских детей».