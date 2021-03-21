США и Канада начинают учения по противовоздушной обороне в Арктике

Военные США и Канады сегодня, 21 марта, начинают совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Учения нужны для «повышения готовности» и для демонстрации возможности защищать свои границы.

«Учения NORAD по противовоздушной обороне в Арктике начинаются сегодня и продлятся до 26 марта»,— говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Ранее источник The Wall Street Journal сообщил, что президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой увеличить затраты на оборону, в том числе на модернизацию NORAD. По информации издания, усовершенствование системы наблюдения планируется в свете растущего военного присутствия на севере со стороны России и Китая. В NORAD входят система спутников, наземный радар и военно-воздушные базы, преимущественно расположенные в Канаде и арктической зоне Канады.