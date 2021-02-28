WSJ: Байден попросил Канаду вложиться в модернизацию системы обороны Арктики

Президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой увеличить затраты на оборону, в том числе на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленного чиновника. Издание отмечает, что усовершенствование системы наблюдения планируется в свете растущего военного присутствия на севере со стороны России и Китая.

В NORAD входят система спутников, наземный радар и военно-воздушные базы, преимущественно расположенные в Канаде и арктической зоне Канады. Система представляла собой ключевой элемент обороны континента во время противостояния с СССР, однако к нынешнему времени она устарела. Вопрос о модернизации NORAD был поднят во время встречи глав США и Канады во вторник, отмечает WSJ.

Бывший советник Канады по вопросам NORAD Майкл Доусон отметил в разговоре с газетой, что отслеживание современных, значительно более скоростных ракет России и Китая приведет к перегрузке сети. Бывшие и нынешние чиновники также отмечают, что глобальное потепление привело к тому, что Северный Ледовитый океан становится судоходным на протяжение более длительного периода, чем ранее.

Отметим, что в середине февраля глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Представители двух стран, по сообщению российской стороны, договорились в том числе развивать взаимодействие по вопросам Арктики.