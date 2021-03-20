Сноубордист Логинов занял третье место в общем зачете КМ в параллельных дисциплинах

Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал третьим в общем зачете Кубка мира (КМ) этого сезона в параллельных дисциплинах. Сегодня, 20 марта, он занял 20 место в параллельном слаломе на заключительном этапе Кубка мира в германском Берхтесгадене.

Победу в общем зачете одержал итальянец Аарон Марч, набравший 424 очка. Вторым стал австриец Андреас Проммеггер (339). Логинов набрал 333 очка.

В топ-10 общего зачета вошли еще два россиянина. Андрей Соболев набрал 290 очков и занял 8 место. Игорь Слуев с 265 очками располагается на 9 строчке.