ЦБ: спрос на ипотечные кредиты в России может быть скоро исчерпан

Спрос на ипотечные кредиты в России может быть скоро исчерпан без роста доходов граждан, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. По его словам, значительный рост ипотеки за последнее время связан прежде всего с субсидированием правительством ипотечного кредитования и с закрытием участия граждан в строительстве жилья через прямое финансирование строительных компаний.

«Система эскроу-счетов изменила рынок, снизила риски, но тем не менее количество денег граждан снизилось в этой отрасли»,— сообщил господин Швецов на первой стратегической сессии в рамках совместной работы Минфина и Банка России над стратегией развития финансового рынка до 2030 года (цитата по «РИА Новости»).

«Кроме того, если у нас с вами не будут расти доходы граждан, мы скоро исчерпаем спрос, который способен обслуживать ипотечные кредиты. Поэтому финансовому сектору нужно думать, как зарабатывать с учетом этих факторов на потребности человека в жилье»,— сказал представитель ЦБ. Сергей Швецов отметил, что «ментально собственность не является тем фетишем, и что все больше и больше граждан готовы либо на шеринг, либо на аренду».

Напомним, в 2020 году число выданных ипотечных кредитов достигло 1,7 млн на общую сумму 4,3 трлн руб. Это следует из оценки АО «Дом.РФ» и Frank RG. Это — абсолютный рекорд в истории ипотечного рынка России. Рост по количеству кредитов за год составил 35%, в деньгах — более 50%.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Ипотечный рекорд ушел в прошлое».