СМИ: Козак предложил ввести ротацию председателей на переговорах по Донбассу

Замглавы администрации президента России и представитель на переговорах в «нормандском формате» Дмитрий Козак предложил украинскому, французскому и немецкому коллегам ввести в диалоге принцип ротации председателей на переговорах, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылками на источник в делегации России и источник в Кремле. Агентства сообщают, что таким образом предлагается решить проблему «ненадлежащей организации» переговоров.

«Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников»,— приводят «РИА Новости» и «Интерфакс» текст письма.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что господин Козак в письме тем же адресатам просит других участников «нормандского формата» зафиксировать обязательство Киева до 19 марта письменно представить позицию по соглашению «Минск-2» от 11 февраля 2014 года.

Ранее главы МИДов стран G7 призвали Россию к конструктивному взаимодействию в механизмах по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в том числе в «нормандском формате». «Группа семи» подчеркнула усилия Франции и Германии и отметила, что считает Россию стороной конфликта, а не медиатором.