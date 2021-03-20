Правительство утвердило применение СЗПК в нефтепереработке

Российское правительство утвердило перечень установок по производству жидкого топлива для использования соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в нефтепереработке. Ожидается, что принятое решение позволит привлечь в нефтепереработку дополнительно около 200 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ содержит перечень установок по производству жидкого топлива, в отношении которых будет применяться механизм СЗПК.

В их числе агрегаты:

крекинга,

риформинга,

замедленного коксования,

очистки нафты и керосина,

изомеризации бензина,

депарафинизации.

Эти меры помогут модернизировать нефтеперерабатывающие заводы и переориентировать их на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Напомним, правительство в течение 2020 года обсуждало с бизнесом меры поддержки для стимулирования частных инвестиций. За счет механизма СЗПК оно намерено обеспечить комплексную господдержку инвестпроектов в зависимости от их эффективности и востребованности государством. Минэкономики намерено расширить границы применения механизма.

О перспективах СЗПК читайте в публикации “Ъ” «Треть — инвестиции, остальное — спрос».