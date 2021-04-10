Сегодня исполняется 69 лет председателю федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорию Явлинскому

Его поздравляет академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов:

— На протяжении трех десятилетий Григорий Явлинский остается в руководстве партии «Яблоко» — единственной демократической партии европейского типа в стране, которая марширует в Азию. За эти переломные годы Явлинский и партия прошли через кризисы и войны, выборы всех уровней, гибель соратников, преследование и предательство. Но «Яблоко» сохранило свои принципы, дееспособную организацию, вырастило молодое поколение руководителей. Годы и невзгоды не проходят без следа, но Явлинский по-прежнему энергичен и полон политических и научных идей. Он заботливый семьянин, верный друг и просто хороший человек. С днем рождения, дорогой Григорий Алексеевич, желаю здоровья и весеннего настроения!

Владимир Комлев Фото: АО «НСПК»

11 апреля исполняется 55 лет генеральному директору АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») Владимиру Комлеву

Его поздравляет генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова:

— Уважаемый Владимир Валерьевич, я очень рада возможности поздравить Вас с днем рождения! У «Мира» много интересных проектов для людей, и не только про финансы. Они про спорт и стремление к победе, новые знания и любовь к прекрасному. А онлайн-ресурс «Моя Третьяковка», который мы создаем вместе с вашей командой, позволяет людям из любой точки мира открывать для себя русское искусство и коллекцию нашего музея. Желаю Вам здоровья, вдохновения и успехов во всем, что Вы делаете!

Поздравление передает председатель правления ПАО «Росбанк» Илья Поляков:

— Владимир Валерьевич, примите искренние поздравления с 55-летием! Обладая прогрессивным видением, Вы реализовали множество значимых для рынка проектов, которые сегодня развивают и модернизируют индустрию в целом. Национальная платежная карта «Мир», Система быстрых платежей — лишь некоторые из них. Желаю Вам новых прорывных идей, достижения всех поставленных целей, благополучия и, конечно, здоровья!

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