ВОЗ еще не получила полный пакет данных от производителя «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получила полный пакет данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщил директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар. Ранее в список ВОЗ включили три вакцины: Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

«С центром им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время ведутся обсуждения. Команда, которая занимается предварительной квалификацией вакцин, получает информацию и рассматривает ее. Однако полный пакет документов для включения вакцины "Спутник V" в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях пока в организацию не поступил»,— сказал Рожерио Пинто де Са Гаспар на брифинге (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что сейчас ВОЗ проверяет данные полученные от производителей вакцин китайских компаний Sinovac и Sinopharm. Также организация проводит инспекции на производствах в Китае. «Мы находимся в середине процесса и надеемся завершить процедуру в течение апреля»,— уточнил представитель ВОЗ.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, в России ее зарегистрировали в августе 2020 года. Применение препарата одобрили более 50 стран. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу «Спутника V». Регулятор должен проверить вакцину на эффективность и безопасность.

Подробнее об экспертизе — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».