Офлайн-обыски перед онлайн-форумом

В пятницу прошли обыски в нескольких организациях, связанных с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, а также в квартирах ее координаторов Анастасии Бураковой и Марии Кузнецовой. Действия силовиков, как следует из постановления, проходили в рамках уголовного дела против нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича, обвиненного в сотрудничестве с «нежелательной организацией». Однако в «Открытой России» связывают активность правоохранителей с предстоящим в выходные всероссийским онлайн-форумом независимых муниципальных депутатов. В минувшую субботу полиция задержала около 200 участников форума «Муниципальная Россия» в Москве. Теперь мероприятие планируется в соцсети Clubhouse.

С утра в пятницу в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники СКР и МВД провели обыски в нескольких организациях, связанных с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Сотрудники силовых структур наведались в редакцию «МБХ медиа», московский и питерский офисы «Открытой России», а также квартиры координаторов «Открытки» Анастасии Бураковой и Марии Кузнецовой.

По словам исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, сотрудники полиции «устроили в офисе беспорядок, но ничего из техники не изъяли»:

«Компьютеры мы на работе давно не держим, а принтеры и видеотехника силовиков не интересуют, хотя камеру видеонаблюдения вырвали с мясом. Еще попили кофе с печеньками».





Дверь в квартиру председателя организации Анастасии Бураковой правоохранителям никто не открыл. Госпожа Буракова была за городом. «По пути домой она остановилась купить кофе, к ней подошли люди в штатском и предложили проехать на обыск. На месте работал адвокат "Правозащиты Открытки" Павел Ясман», — добавил Андрей Пивоваров. Незадолго до задержания Анастасия Буракова сообщила в Telegram, что успела подготовить квартиру к посещению силовиков: «На кухне висит огромный раритетный портрет Дзержинского, который мне подарили в сентябре при странных обстоятельствах. Так и не нашла применения, видимо, ждал своего часа».

Адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников пояснил, что следственные действия, как сказано в постановлении, проходили в рамках уголовного дела в отношении нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича, обвиненного в сотрудничестве с «нежелательной организацией» (ст. 284.1 УК РФ). В суд с ходатайством об обысках обратился следователь СУ СКР по Нижегородской области Андрей Шлыков. Напомним, в октябре 2020 года предпринимателю и вискарию нижегородского храЛММа Летающего Макаронного Монстра (зарегистрированная в России религиозная организация, известная также как Русская пастафарианская церковь, представляет собой пародийный проект) Михаилу Иосилевичу инкриминировали сотрудничество с нежелательной в России организацией «Открытая Россия». Предприниматель предоставлял свое кафе «То самое место» движению «Голос», проводившему тренинги наблюдателей перед выборами в гордуму Нижнего Новгорода. Следствие связало «Голос» с движением «Объединенные демократы», которое считается проектом «Открытой России» по поддержке независимых кандидатов в представительные органы власти. В «Открытой России» заявляли, что в Нижнем Новгороде мероприятий не проводили, а «Голос» утверждал, что не связан с «нежелательной организацией». 1 октября 2020 года у Михаила Иосилевича и других нижегородских активистов прошли обыски. Журналистка Ирина Славина, к которой также приходили следователи, после этого совершила самосожжение в знак протеста.

В СУ СКР по Нижегородской области не комментируют дело Михаила Иосилевича.

Близкий к следствию собеседник подтвердил “Ъ”, что обыски в «МБХ медиа» проводились по поручению следователя.

Господин Прянишников, впрочем, уверен, что на самом деле пятничная активность силовиков связана с событиями 13 марта в Москве, когда полиция задержала около 200 участников форума «Муниципальная Россия». Им инкриминируют участие в деятельности нежелательной организации. По версии правоохранителей, устроителями форума стали координаторы учрежденного экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским британского движения Open Russia Civic Movement. Организаторы форума из проекта «Объединенные демократы» подчеркивают, что не аффилированы ни с одной политической силой, а сотрудничающая с ними российская «Открытая Россия» не признана нежелательной организацией. «Дело Иосилевича, судя по всему, формальный повод,— полагает господин Прянишников.— Появилась информация, что мундепы вновь планируют собраться. В пятницу в Москве также задержали депутатов по Тверскому и Останкинскому районам Галину Фильченко и Сергея Цукасова — силовики продолжают действовать в рамках нейтрализации».

«Объединенные демократы» действительно объявили о проведении всероссийского форума независимых муниципальных депутатов — он пройдет в соцсети Clubhouse 21 марта. В эфир выйдут Андрей Пивоваров, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, политики Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза, а также муниципальные и региональные депутаты со всей страны. «Офлайновый форум сорвали, и мы временно переходим в онлайн-формат,— пояснил “Ъ” господин Пивоваров.— Все, кто не успел выступить в "Измайлово", сделают это в онлайне.

Нам во многом приходится быть первыми: первый форум такого масштаба в стране, первый форум, где задержали буквально всех, первый форум, который переехал в Clubhouse».

Координатор образовательных проектов «Открытой России» и один из организаторов мероприятия в Clubhouse Татьяна Усманова заверила “Ъ”: «Форум состоится, никто из спикеров от участия не отказался».

Мария Литвинова, Кира Дюрягина; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Роман Рыскаль, Нижний Новгород