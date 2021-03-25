Депутат Горелкин назвал «пугалкой» новость о регистрации в интернете по паспорту

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия») назвал «пугалкой» новость о том, что Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. О соответствующем проекте приказа надзорного ведомства ранее сообщил “Ъ”. Господин Горелкин считает смешными опасения насчет того, что данные пользователей могут попасть в руки мошенников.

«Пугалке про "интернет по паспорту" столько же лет, сколько в России интернету. И все равно коллеги-журналисты ее регулярно достают из пыльного чулана, чтобы собрать урожай кликбейта… Кстати, все эти годы интернет не по паспорту у вас мог быть только в одном случае: если вы купили "левую" симку с рук. Во всех остальных случаях при подключении договор составляют на конкретного гражданина с паспортом»,— написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

В проекте Роскомнадзора разъясняется механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) ведомства по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», один из авторов которых — Антон Горелкин. Закон обязывает площадки получать согласие пользователей на размещение и распространение их общедоступных данных. Оператор может организовать сбор согласий сам или через ЕИС Роскомнадзора. А пользователь, согласно проекту, может сам решить, через какую систему давать согласия. Если он выберет ЕИС, придется внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Антон Горелкин отмечает, что подтвержденный аккаунт в ЕИС «можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными». «При этом никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя — например, по номеру телефона»,— пишет он.

Эксперты, опрошенные “Ъ”, увидели риски в сборе данных через ЕИС. Эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк считает, что существует риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин предупредил, что такой «суперагрегатор согласий» будет популярной мишенью для злоумышленников. Депутат с экспертами не согласился.

«Рассказывать о том, что ЕИС будет новой целью мошенников-хакеров — просто смешно. В даркнете продаются базы пользователей любых сотовых операторов и многих банков, с куда более ценной информацей, чем будет собирать ЕИС»,— заявил господин Горелкин.

Антон Горелкин известен рядом инициатив, связанных с интернетом. В частности, в 2019 году он внес проект об ограничении на иностранное владение в интернет-ресурсах, что обрушило стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже более чем на 20%. Также парламентарий является соавтором прошлогоднего законопроекта о наказании для интернет-платформ за цензуру российских СМИ.

О новом проекте приказа Роскомнадзора — в материале “Ъ” «Серпастый, соцсетястый».