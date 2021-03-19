Polymetal купил золоторудный участок в Свердловской области

Polymetal купил ООО «Минерал ресурс» (Екатеринбург), которое владеет лицензией на золоторудный участок Прокопьевский в Свердловской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росгеолфонда. Ранее «Минерал ресурс» принадлежала нескольким физлицам, несвязанным с Polymetal.

Участок Прокопьевский площадью 25,8 кв. км расположен в Верхотурском районе. Лицензия была получена по заявительному принципу в 2018 году. Срок ее действия — 2023 год.

Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. В Свердловской области компания «Золото Северного Урала» (входит в Уральский филиал АО «Полиметалл УК») разрабатывает крупнейшее в регионе Воронцовское золоторудное месторождение возле Краснотурьинска. Оно состоит из карьера, фабрики «уголь-в-пульпе» мощностью 950 тыс. т в год и сезонного кучного выщелачивания мощностью 1 млн т в год. Срок эксплуатации завершится к 2028 году.

Компания также занимается строительством горно-обогатительной фабрики для переработки полиметаллических руд «Краснотурьинск-Полиметалл», запуск которой запланирован в 2022 году. Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Планируемая перерабатывающая мощность фабрики — 450 тыс. т руды в год. Инвестиции в проект оцениваются в размере более 3,6 млрд руб.