Детям «выпишут» свой Instagram

Facebook поборется за юную аудиторию и разработает детский Instagram. Платформа будет работать для подростков до 13 лет. Как сообщило руководство соцсети, сейчас детям младше этого возраста запрещено пользоваться Instagram. Новое приложение откроет для них доступ, но только с жесткими настройками родительского контроля. Сможет ли Facebook заработать на этом? Расскажет Иван Якунин.

Западные СМИ, обсуждая решение Facebook, говорят о социальной ответственности бизнеса, якобы новые инструменты помогут оградить подростков от нежелательного контента и при этом легально предоставить им доступ к сервису. Это тренд: IT-гиганты разработали YouTube Kids, Messenger Kids, и приложений по просмотру фото в этом ряду не хватало.

Некоторые аналитики считают, что из-за ограниченных возможностей таких площадок заработать на них сложнее. Гендиректор агентства PRT Edelman Глеб Сахрай с этим не согласен: «Все мы помним рекламу в диснеевских мультиках, которые все ждали по воскресеньям. Она была рассчитана на то, что ребенок скажет: “Мама, хочу!” У категории в возрасте шести лет это могут быть каике-то импульсные товары — шоколадки, игрушки, а лет с 10 все по-взрослому. В 12 лет у детей уже наступает абсолютно полная экономическая осознанность, ребенок уже может в принципе и деньгами распоряжаться».

В компании действительно не заявляли, что собираются ограничивать рекламу для пользователей-подростков. Сейчас единственное ограничение Instagram для несовершеннолетних заключается в том, что взрослый не может написать им первым, только если подросток подписан на отправителя. Тем не менее в служебной записке вице-президент Instagram Вишал Шах пишет, что работа с молодежью — это приоритет номер один для соцсети. Но сможет ли новое приложение привлечь новых пользователей, размышляет руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Если мы говорим про Россию, то, конечно, Instagram все еще пользуется определенной популярностью, но все-таки больше у молодежи старше 20-25 лет.

Если мы говорим именно о подростках, то эта соцсеть уже во многом запоздалая: подавляющее большинство сейчас находится в TikTok.

Вопрос всегда в моде. TikTok изначально сильно отличался по подаче, формату, контенту, но реализация таких же функций в Instagram или Facebook аудиторию туда не вернет. Это надо было делать мгновенно».

Даже если Instagram не сможет привлечь большое количество пользователей, одну проблему он решит наверняка — это претензии регуляторов к модерации контента. С появлением нового сервиса ответственность за это де-факто окажется на родителях, говорит обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Он якобы предоставляет новые инструменты для мониторинга, тем самым показывая, что те возможности, которые сегодня есть, якобы недостаточны, но, по сути, предполагается, чтобы родители сами этим занимались. Безусловно, есть разного рода претензии к Facebook и к другим социальным сервисам, что они не оберегают несовершеннолетних детей от какого-то плохого влияния.

Платформы понимают, что подобного рода иски будут приходить все чаще и чаще, и каким-то образом нужно себя защитить, вот они и придумывают такого рода инструменты.

А дальше уже от подростка зависит, будет ли он сидеть в этой детской соцсети или по собственной инициативе пойдет в “большой мир”».

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Когда именно появится новая соцсеть, непонятно, директор Instagram Адам Моссери пообещал раскрыть подробности позже. В комментариях к его идее отнеслись неоднозначно. Журналист BuzzFeed Райан Мак сказал прямо: «Компания до сих пор не разобралась с буллингом на основной платформе. Что же будет в сервисе, где пишут только подростки?»