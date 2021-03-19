Краснодар сравнялся с Подмосковьем в стоимости квадратного метра жилья

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Краснодаре достигла 70 тыс.руб., что соответствует уровню цен в южных и северо-восточных районах Подмосковья (городские округа Серпуховский и Лосино-Петровский), подсчитали аналитики портала Urbanus.ru.

При этом 94,3% всех предложений в кубанской столице составляют квартиры со стоимостью квадратного метра от 50 до 100 тыс.руб. По этому показателю Краснодар лидирует среди крупнейших региональных центров страны (исключая Москву). На втором месте – Уфа (89,1%), на третьем – Тюмень (80,9%).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае вырос спрос на квартиры в пятиэтапных домах. В Краснодаре за год спрос увеличился на 21%, предложение сократилось на 47%, рост стоимости составил 13%, квадратный метр жилья этой категории в среднем составляет 59 тыс.руб. за кв.м. (в среднем по стране – около 50 тыс. руб. за кв.м). В Сочи за год спрос на недвижимость данного типа вырос на 55%, количество предложений снизилось на 4%. При этом стоимость пятиэтажных квартир в Сочи за год росла рекордными темпами и увеличилась на 28%.

Ольга Логинова