Спрос на квартиры в пятиэтажках вырос в Сочи на 55%, в Краснодаре – на 21%

Сочи стал лидером по темпу роста спроса на вторичное жилье в пятиэтажных домах советской застройки среди крупных городов страны. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», за год спрос на недвижимость данного типа на курорте вырос на 55%, вместе с тем, количество предложений снизилось на 4%. При этом стоимость пятиэтажных квартир в Сочи за год также росла рекордными темпами – на 28%, быстрее цена увеличивалась только в Калининграде (+42%). Кроме того, на курорте зафиксирована одна из самых высоких в стране стоимость квадратного метра за недвижимость данной категории – 131 руб. за кв.м, дороже - только в Санкт-Петербурге (139 тыс.руб. за кв. м).

В Краснодаре популярность квартир в пятиэтажках росла более умеренно – за год спрос увеличился на 21%, предложение сократилось на 47%, рост стоимости составил 13%, квадратный метр жилья этой категории в среднем составляет 59 тыс.руб. за кв.м. (в среднем по стране – около 50 тыс. руб. за кв.м).

В целом по России спрос на вторичном рынке квартир в пятиэтажных домах за год вырос на 4%, их стоимость – на 13% (для сравнения: в новостройках - на 23%), доля в общей структуре спроса на вторичное жилье всех категорий составила 35%. Причины этого явления эксперты связывают с преимуществом в качестве домов советской постройки и сопутствующей инфраструктуры перед аналогами в новостройках, а также инвестиционную привлекательность такой недвижимости в связи с перспективой реализации программы реновации во всех регионах страны.

Ольга Логинова