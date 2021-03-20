Покупатели скинутся на скидки

Ozon и «AliExpress Россия» запустили сервис совместных покупок. Он предполагает, что пользователи могут вместе приобрести определенную партию товара со скидкой. Подобная модель покупок уже востребована в Китае, но в России пока не была широко распространена. Маркетплейсам сервис позволит снизить стоимость привлечения клиентов и новых продавцов, считают эксперты.

Как узнал “Ъ”, Ozon и «AliExpress Россия» запускают в России сервис совместных покупок. У Ozon такая возможность появилась в мобильном приложении, рассказал представитель компании. Она позволяет клиентам объединяться и заказывать партиями — от десяти товаров, при этом цена на такой заказ будет снижена минимум на 20%. Предлагать совместные покупки может сам продавец товара, который устанавливает размер скидки и лимит оптовой продажи. Затем он отправляет товар в сортировочный центр Ozon, после чего заказы отправляются отдельным покупателям. Таким образом, продавец экономит на логистических расходах, уточнили в компании.

Способ доставки пользователь выбирает самостоятельно, но заказ может быть отменен, если за 30 дней не наберется нужное число покупателей, отметили в Ozon.

Сервис совместных покупок «AliExpress Россия» будет работать в мини-приложении площадки в соцсети «ВКонтакте». Групповая покупка состоится, если товар наберет необходимое количество заинтересованных покупателей за два дня, уточнили в «AliExpress Россия».

Совместные покупки становятся трендом на мировом рынке онлайн-торговли, отмечает руководитель направления по продукту и технологиям Ozon Евгений Ширинкин. Например, китайская площадка Pinduoduo, одной из особенностей которой является возможность получать скидки за совместные покупки, обошла по числу активных покупателей в четвертом квартале Alibaba. Капитализация Pinduoduo на NASDAQ 19 марта составляла около $170 млрд.

Экс-директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев называет идею «своевременной» на фоне падения покупательской способности после пандемии. «Эта модель интересна, поскольку снижает стоимость привлечения клиентов. Они сами продвигают определенные товарные предложения среди своих друзей и знакомых, чтобы набрать необходимое для скидки число покупателей»,— объясняет он. В России такие группы совместных покупок, по его словам, уже существуют в соцсетях и мессенджерах, но пока не стали массовым явлением.

Pinduoduo обязана своим успехом платформе WeChat, которой пользуется подавляющее большинство граждан в Китае, отмечает господин Васильев. Успех проектов Ozon и «AliExpress» в России будет зависеть от того, смогут ли маркетплейсы договориться с поставщиками о продаже товаров с минимальной маржинальностью, чтобы люди получали реальную экономию, а не скидку с раздутых цен, рассуждает он. Повлияет, по его мнению, и то, насколько эффективно сами пользователи будет продвигать услугу.

Модель Ozon больше напоминает аналог препродаж, считает партнер Data Insight Борис Овчинников.

Такой формат, по его мнению, не выглядит как инструмент для существенного увеличения продаж. «Но это может облегчить выход на маркетплейсы для новых продавцов, особенно тех, кто продает редкие и не массовые товары»,— считает он.

Такие сервисы совместных покупок существовали и раньше, но не были широко распространены, говорит исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов. По его мнению, наиболее востребованной категорией товаров для совместных покупок может стать повседневная одежда и обувь.

Дмитрий Шестоперов