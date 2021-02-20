Электроника решила не размываться

Как выяснил “Ъ”, ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» закрыли проект по продаже товаров через Ozon, запущенный в период самоизоляции россиян в 2020 году. Компания рассчитывала привлечь новую аудиторию, пока не работали розничные точки. Но бизнес-модель не показала эффективности, и группа решила развивать собственный проект в этой сфере.

Онлайн-витрины ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» (входят в группу «М.Видео—Эльдорадо») на маркетплейсе Ozon опустели, обратил внимание “Ъ”. Группа начала продажи на платформе в апреле 2020 года, когда в стране действовал режим самоизоляции, а точки непродуктовой розницы были закрыты. Группа добавила на Ozon 80% своего ассортимента в расчете на новую аудиторию.

Проект с Ozon был один из многих тестовых проектов, сообщили “Ъ” в «М.Видео—Эльдорадо». Наибольшую конверсию и средний чек группе, по словам ее представителя, дают продажи через свою мобильную платформу. «Потенциал в дальнейших инвестициях мы видим именно в этом направлении»,— добавили в компании.

Онлайн-продажи «М.Видео—Эльдорадо» по итогам 2020 года выросли на 108,6%, до 300,4 млрд руб., при общем росте оборота на 15,4%, до 504,8 млрд руб.

В июле 2020 года группа запустила собственный маркетплейс, добавив в него помимо бытовой техники и электроники смежные категории товаров: электроинструменты, товары для ухода за детьми, электронные игрушки, спортивные тренажеры. «М.Видео—Эльдорадо» также владеет 80% маркетплейса Goods.ru, еще 20% — у президента группы Александра Тынкована. 28 января стороны договорились со Сбербанком о продаже ему 85% в Goods.ru.

Сейчас на Ozon представлены бренды бытовой техники и электроники Bosch, LG, Dyson, Huawei, а также другие ритейлеры и дистрибуторы, например «220 Вольт», «Холодильник.ру» и diHouse, сообщили “Ъ” в компании.

Ozon в 2020 году нарастил оборот на 140%, до 195 млрд руб.

Среди крупных ритейлеров электроники свои онлайн-витрины имеют «Ситилинк» и «Связной» — оба представлены на AliExpress. «Связной» не планирует уходить с маркетплейса, хотя продажи через этот канал не существенны для выручки, признает старший вице-президент по коммерческой деятельности компании Давид Борзилов. В «Ситилинке» внимательно следят за показателями продаж на площадке, говорят там.

Пользователи Ozon вряд ли заметят изменение ассортимента из-за ухода «М.Видео—Эльдорадо», считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Участники рынка, по его словам, пробуют разные форматы. Например, в июне 2020 года ритейлер «Лента» запустил витрину на AliExpress, но сейчас проект тоже заморожен, напомнил эксперт.

Вероятно, «М.Видео—Эльдорадо» ушла с Ozon по причине низкой маржинальности, допускает партнер Data Insight Федор Вирин. Сейчас, по его словам, на рынке остро не хватает электроники, особенно в среднем и низком ценовом сегменте. На этом фоне делиться с онлайн-площадкой 2–3% маржи не имеет смысла, рассуждает господин Вирин. Весь рынок электронной торговли в 2020 году агентство Data Insight оценило в 2,5 трлн руб.

У Ozon не было услуги заказа и самовывоза из магазинов «М.Видео—Эльдорадо», а группа делает большую ставку на такой подход, рассуждает источник “Ъ” на рынке онлайн-ритейла.

В итоге прирост трафика в магазины через Ozon, по его оценке, оказался не очень большим, а риск размывания бренда и отсутствие прямого контакта с покупателем показали неэффективность модели. Сейчас поставщики Ozon, в том числе ритейлеры, говорят, что площадка выступает серьезным драйвером продаж, отмечает господин Вирин. Так что прогнозировать их массовый отток с маркетплейсов, по его мнению, пока нельзя.

Дмитрий Шестоперов, Никита Щуренков