В Тюменской области парашютист приземлился на контактную сеть железной дороги

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) после прыжка с парашютом зацепился за высоковольтный контактный провод железнодорожного перегона Богадинское — Ялуторовск в Тюменской области, сообщил Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. 16-летний молодой человек прыгнул с парашютом в составе группы Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. При посадке его ветром унесло к железной дороге.

По данным ведомства, молодой человек самостоятельно отцепился от строп и покинул место приземления, однако в это время к месту посадки приближался грузовой поезд. Машинист был вынужден остановить поезд, парашют сняли с проводов. Задержка поезда составила 20 минут. Парашютист не пострадал.

Тюменская транспортная прокуратура и военная прокуратура Тюменского гарнизона организовали проверку по факту инцидента.

Михаил Мананников