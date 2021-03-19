Лукашенко назвал «крепких кандидатов» на пост президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в стране есть люди, которые могут конкурировать на выборах главы государства. Он предположил, что «крепкими кандидатами» стали бы, например, его помощник — инспектор по Гродненской области, экс-глава МВД Юрий Караев и губернатор Гродненской области, экс-глава Минздрава Владимир Караник.

Юрий Караев Фото: Министерство внутренних дел Республики Беларусь

Владимир Караник Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / Wikipedia

«Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране. И таких уже — я начинаю присматриваться — оказывается есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать»,— сказал господин Лукашенко во время общения с коллективом ОАО «Молочный мир» в Гродно.

Александр Лукашенко пообещал, что в стране будут и другие президенты. Он призвал людей потерпеть. «Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения»,— сказал глава государства.

Ранее в марте в Белоруссии начала работать комиссия по изменению конституции. Господин Лукашенко сообщал, что проект новой конституции будет готов в течение текущего года. Он предложил совместить референдум по конституции с выборами в советы депутатов, которые должны состояться не позднее 18 января 2022 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко нашел опору в социологии».