Британские спецслужбы хотят ограничить использование китайских технологий «умных городов»

Британские спецслужбы настаивают на введении дополнительных ограничений на использование в стране китайских инфокоммуникационных технологий для развития концепции «умного города». Как сообщает Financial Times, по мнению Национального центра кибербезопасности Великобритании и службы контрразведки MI5, подобные технологии могут использоваться Пекином для шпионажа, слежки или сбора важных данных.

Технология «умный город» — интеграция разнообразных информационных и коммуникационных технологий, включая интернет вещей, для управления городской инфраструктурой: транспортом, системами ЖКХ, безопасности, здравоохранения, образования и т. п. Подобные системы широко используются в китайских городах, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Ведущие поставщики таких систем — компании Hikvision, Alibaba, Huawei.

Как сообщает FT со ссылкой на осведомленные источники, британские спецслужбы добиваются жестких ограничений, в том числе законодательных, чтобы конкретные компании не могли поставлять технологии «умного города» и оборудование и обеспечивать его работу от имени местных органов управления. Одна из главных опасностей, по мнению спецслужб, заключается в неправомерном использовании личных данных. Они также опасаются, что китайские власти могут заставить китайские компании передать им данные, собранные в ходе выполнения контрактов в Великобритании. Между тем почти половина районов Лондона приобрела и установила системы наблюдения, произведенные китайскими компаниями, включая Hikvision. А компания Huawei участвует в проектах «умный город» как поставщик оборудования и ПО.

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Алена Миклашевская