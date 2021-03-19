МУГИСО снизило кадастровую стоимость Ельцин Центра на 150 млн рублей

Ельцин Центр оспорил кадастровую стоимость пяти своих объектов на улице Бориса Ельцина, 3. Комиссия министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) сократила ее на 150 млн руб, до 461 млн руб., пишет РБК Екатеринбург.

Издание указывает, что оспорить результаты кадастровой оценки на комиссии также удалось у владелицы ТЦ «ЦУМ» по отдельным помещениям в микрорайоне Академический и торговому центру «Успенский». Кадастровую стоимость ТЦ «Успенский» снизили больше чем на четверть, до 694 млн рублей (28 тыс. руб. за кв. м). Также кадастровая стоимость была снижена в 25 помещениях в бизнес-центре «Антей».

При этом министерство отказало в снижении кадастровой стоимости бизнес-центру «Арена», технопарку «Университетский», торговым центрам «Европа», «Глобус», «Кит», «Марс», «Параход», «Стрелка», «Дирижабль», а также ТК «Новомосковский», двум гипермаркетам сети «Окей», магазинам торговых сетей «Лента» и «Елисей».

Всего с начала 2020 года состоялось шесть заседаний комиссии, на которых рассмотрено больше 90 заявлений.