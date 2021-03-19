Извлекаемые запасы «Роснефти» на Приобском месторождении в ХМАО выросли на 41,6 млн тонн

По итогам государственной экспертизы начальные извлекаемые запасы нефти на Приобском месторождении (разрабатывает ОАО «РН-Юганскнефтегаз», входит в «Роснефть») в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) увеличились на 41,6 млн тонн, сообщила пресс-служба «Роснефти». Начальные геологические запасы месторождения в пределах участков недр выросли на 280,5 млн тонн.

Увеличение произошло из-за реализации программ разведочного и эксплуатационного бурения, говорится в сообщении. В 2020 году на месторождении было введено 260 новых скважин. «По результатам подсчета запасов также выявлены перспективные районы для дальнейшего изучения трудноизвлекаемых запасов отложений баженовской и тюменской свит»,— сообщила пресс-служба компании.

Михаил Мананников