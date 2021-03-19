Выпускающая ПО для взлома гаджетов Cellebrite отказалась сотрудничать с Россией

Израильская компания Cellebrite, которая выпускает программное обеспечение для взлома мобильных устройств, перестанет продавать свои технологии России и Белорусии, пишет Haaretz. Это произошло после того, как израильские правозащитники сообщили, что ПО компании использовалось российскими спецслужбами для преследования оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств.

В частности, следователи пытались с его помощью взломать смартфоны iPhone и Xiaomi сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр иноагентов) Любови Соболь. Она сейчас проходит обвиняемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Дело на госпожу Соболь завели после попытки поговорить с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал участником своего предполагаемого отравления.

«Cellebrite помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предлагая решения для законного получения цифровых доказательств в рамках уголовных расследований и гражданских процессов. В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику, чтобы гарантировать, что мы работаем в соответствии с принятыми международными правилами и нормами»,— заявил генеральный директор Cellebrite Йосси Кармил.

Также правозащитники заявили, что администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко приобретала и использовала технологии Cellebrite как минимум с 2016 года. В самой компании это сотрудничество не подтверждали.