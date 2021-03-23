Люди в белом

Через несколько дней после Великого московского снегопада столичный Департамент транспорта опубликовал интересные цифры. Оказывается, цены на такси после выпадения в большом количестве кристаллов льда серьезно выросли – например, у одного из операторов средняя поездка была 414, а стала 1420 рублей. И тут же Дептранс пишет: «Завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу, такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок».
Так… Стоп… Уважаемый Дептранс… А с какого перепуга частный бизнес не может поднять цены на свои услуги в горячий сезон? Ведь снегопад – это не взрывы в аэропортах, когда люди попадают в безвыходные ситуации. Снегопад в России зимой – это норма!
Почему-то никто не возмущается, что на новогодние праздники авиабилеты дороже, чем в обычные дни, а цена апартаментов у Черного моря летом выше, чем в феврале. Один из законов капитализма звучит цинично и просто: спрос рождает предложение. Вырос спрос на такси – получите повышение цены. Все правильно.
И вдвойне непонятно, с чего это Дептранс – при радостном одобрении всех московских тренеров по личностному росту и менеджеров среднего звена – решил, что такси относится к категории «доступные поездки»? «Доступные поездки» во всем мире – это метро, трамвай и автобус. Ну и пешком – последнее, кстати, за последнее время не подорожало.
И вот что еще хочется сказать… Никогда еще в «Инстаграме» я не видел столько фотографий автомобилей в белом: снег лежит на капоте, снег лежит под бампером, снег засыпал припаркованные велосипеды, вот я с недоумением смотрю, как колеса буксуют, а вот дворник очищает снег – обычно такая фотка была подписана типа «наконец хоть кто-то начал очищать мою машинку».
Но почему-то все подобные картинки были от московских знакомых!
Не видел я подобных картинок и от жителей моего родного Петербурга, хотя снежок выпадал этой зимой и там. Хотя петербуржцев снегом уже не напугать – они пережили 2009–2010 годы, когда город был засыпан по полной программе. И уборкой долгое время никто из муниципальных служб фактически не занимался. А ведь петербуржские водители в декабре 2009 года были такими же непугаными, как и москвичи в 2021-м… Первые дни они расчищали свои машины сковородками, надеялись, что вот-вот появятся дворники, или просто были уверены, что завтра все растает. Не растаяло. И пришлось жителям Петербурга учиться жизни: сейчас любой переживший тот снегопад умеет выбирать в магазине лопату, знает, как подкапывать снег и как надо выезжать из сугроба. Кстати, именно тогда Валентина Матвиенко придумала уже легендарное слово «сосули», которые, как известно, надо сбивать лазером.
Но пора заканчивать уже эту московско-ненавистническую заметку. Какой хочется сделать вывод? Любимые мои жители столицы: блогеры, пиарасты, креаторы и прочие промоутеры. Хватит ныть. Купите лопаты и откопайте свои машины. Сами! И умоляю – только не размещайте об этом видосики в «Инсте». Это уже никому не интересно.