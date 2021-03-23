Люди в белом

Через несколько дней после Великого московского снегопада столичный Департамент транспорта опубликовал интересные цифры. Оказывается, цены на такси после выпадения в большом количестве кристаллов льда серьезно выросли – например, у одного из операторов средняя поездка была 414, а стала 1420 рублей. И тут же Дептранс пишет: «Завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу, такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок».

Так… Стоп… Уважаемый Дептранс… А с какого перепуга частный бизнес не может поднять цены на свои услуги в горячий сезон? Ведь снегопад – это не взрывы в аэропортах, когда люди попадают в безвыходные ситуации. Снегопад в России зимой – это норма!

Почему-то никто не возмущается, что на новогодние праздники авиабилеты дороже, чем в обычные дни, а цена апартаментов у Черного моря летом выше, чем в феврале. Один из законов капитализма звучит цинично и просто: спрос рождает предложение. Вырос спрос на такси – получите повышение цены. Все правильно.

И вдвойне непонятно, с чего это Дептранс – при радостном одобрении всех московских тренеров по личностному росту и менеджеров среднего звена – решил, что такси относится к категории «доступные поездки»? «Доступные поездки» во всем мире – это метро, трамвай и автобус. Ну и пешком – последнее, кстати, за последнее время не подорожало.

И вот что еще хочется сказать… Никогда еще в «Инстаграме» я не видел столько фотографий автомобилей в белом: снег лежит на капоте, снег лежит под бампером, снег засыпал припаркованные велосипеды, вот я с недоумением смотрю, как колеса буксуют, а вот дворник очищает снег – обычно такая фотка была подписана типа «наконец хоть кто-то начал очищать мою машинку».

Но почему-то все подобные картинки были от московских знакомых!

При этом ни один житель Владимира, Твери или любого другого города центральной полосы России, где также насыпало много снега, не размещал подобных шедевров. Может, у них просто «Инстаграма» нет?

Не видел я подобных картинок и от жителей моего родного Петербурга, хотя снежок выпадал этой зимой и там. Хотя петербуржцев снегом уже не напугать – они пережили 2009–2010 годы, когда город был засыпан по полной программе. И уборкой долгое время никто из муниципальных служб фактически не занимался. А ведь петербуржские водители в декабре 2009 года были такими же непугаными, как и москвичи в 2021-м… Первые дни они расчищали свои машины сковородками, надеялись, что вот-вот появятся дворники, или просто были уверены, что завтра все растает. Не растаяло. И пришлось жителям Петербурга учиться жизни: сейчас любой переживший тот снегопад умеет выбирать в магазине лопату, знает, как подкапывать снег и как надо выезжать из сугроба. Кстати, именно тогда Валентина Матвиенко придумала уже легендарное слово «сосули», которые, как известно, надо сбивать лазером.

Но пора заканчивать уже эту московско-ненавистническую заметку. Какой хочется сделать вывод? Любимые мои жители столицы: блогеры, пиарасты, креаторы и прочие промоутеры. Хватит ныть. Купите лопаты и откопайте свои машины. Сами! И умоляю – только не размещайте об этом видосики в «Инсте». Это уже никому не интересно.