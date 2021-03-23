Как я попал под санкции

Лежащий на тумбочке смартфон вздрогнул, на мгновение засветился экраном и тихонько звякнул. Вглядываясь подслеповатыми со сна глазами в английский текст, я не сразу смог понять смысл послания. А это точно мне?

Крупнейшая социальная сеть сообщала официально, что я нарушил пользовательское соглашение, допустив враждебные высказывания, оскорбляющее других пользователей и их чувства. Что мои последние комментарии сделаны невидимыми, что оставлять новые комментарии и делать новые записи я больше не могу, а мой аккаунт ограничен в правах на сколько-то там дней и ночей. Дальше шли ссылки на нарушенные параграфы пользовательского соглашения и, собственно, на мою крамолу.

Пройдя по ссылке, я чуть не расхохотался. Судите сами.

Оказывается, я написал, что черные поверхности быстро пачкаются, а потому выглядят грязными, что черное незаметно на мокрой дороге и в темноте, а это опасно. Кроме того, я писал, что черный цвет вызывает неприятные лично для меня ассоциации («черный воронок», «черный бумер» и т.п.) и что, будь моя воля, я бы его вообще запретил. А теперь главное: комментарий такого содержания я сделал к записи своего приятеля, где он рассказывал о недавно представленном автомобиле в исполнении Black Edition. То есть меня забанили за «враждебные высказывания» по отношению к автомобилям черного цвета.

Первым моим желанием было сделать скриншот, выложить его на всеобщее обозрение и повеселить друзей и знакомых. Ну не тут-то было, не зря мой аккаунт ограничили в правах: не то что новый пост сделать, я даже лайкнуть старые в нынешнем состоянии не мог. Как правильно действовать в таких случаях, было непонятно, и я принялся изучать вопрос.

Оказалось, что все даже хуже, чем я предполагал. По мнению знающих людей, «черный» – стоп-слово для алгоритмов, следящих в социальных сетях за порядком.

После известных событий в США это слово, не важно, на каком языке оно написано, почти гарантированно приводит к временной блокировке пользователя, если рядом обнаруживаются какие-либо определения, имеющие негативную коннотацию. Алгоритм не понимает смысла высказывания, для него не важен его объект, это просто программа, которой сказали, что в бан надо отправлять всех, кто рядом со словом «черный» ставит слово «грязный», «опасный» или что-нибудь в этом духе. Живые люди в проверке контента сейчас почти не участвуют, его слишком много. Люди могут лишь разбирать ошибки алгоритма, но не факт, что до этого дойдет.

Также на комментарии могут пожаловаться другие пользователи, и это тоже может привести к санкциям. К примеру, я где-нибудь напишу, что роботы с двумя сцеплениями от известного концерна – ломучее барахло, недостойное благородных людей. И мне, в теории, тут же может прилететь и от фаната таких устройств, и от концерна-производителя, и даже от собрания благородных донов, что сочтут свое упоминание в контексте проблемной железяки оскорблением. И, понятное дело, эту жалобу не будут разбирать ни в каком суде. Соцсеть просто потрет запись и заблокирует аккаунт во избежание возможных исков.

Похоже, что горячие обсуждения автомобильных тем с крепкими аргументами и переходом на личности скоро безнаказанно можно будет вести только возле гаража с мужиками. Иначе санкции.