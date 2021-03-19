Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2020 год

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд руб. из расчета 18,7 руб. на одну акцию. Это 56% от чистой прибыли. Таким образом, банк второй год подряд выплатит рекордные для России дивиденды.

В случае принятия акционерами решения о выплате дивидендов половина этой суммы — 211,2 млрд руб.— поступит в бюджет страны. «Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом, выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае»,— заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания набсовета.

Согласно дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

По итогам 2019 года Сбербанк выплатил дивиденды также на сумму 422,4 млрд руб. Чистая прибыль Сбербанка в 2020 году по МСФО снизилась на 10%, до 760,3 млрд руб. Банк отдельно отметил долю розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле, выросшую до рекордных 37,2%.

Об итогах года для Сбербанка читайте в публикации “Ъ” «Сбербанк легко "переболел" 2020 год».