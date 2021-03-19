Большинство казанцев откажется от госуслуг при требовании биометрии — опрос

Большая часть опрошенных казанцев (53%) готова отказаться от использования госуслуг в онлайн-режиме, если для этого будет нужна идентификация по биометрическим данным, 20% этого делать не планируют, еще 27% затруднились ответить на данный вопрос. Опрос с участием 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно исследованию, 55% опрошенных жителей Казани выступают против инициативы властей по сбору биометрических данных, еще 16% высказались за такую идею, а оставшиеся 29% затруднились дать ответ по этому поводу.

В России же 47% респондентов готовы отказаться от использования госуслуг в онлайн-режиме, если для этого будет нужна идентификация по биометрическим данным, еще 25% не планируют этого делать, а 28% затруднились ответить. Против такой инициативы выступил практически каждый второй (49% жителей РФ), поддержал каждый пятый (19%), оставшиеся 32% ответ дать не смогли.

"Ъ-Казань"