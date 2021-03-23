Сделай сам

Автомобили все дороже, видимо, поэтому производители пробуют выпускать модели «два в одном» – или даже три. Ford Bronco снова на конвейере после двадцатипятилетнего перерыва. Но шестое поколение легендарного рамного внедорожника, который теперь выпускается в трех- и пятидверной версиях, предлагает принципиально иные возможности трансформации и персонализации, чем у трехдверного предшественника. Если с прежнего Bronco можно было снимать крышу и безрамочные двери, то нынешний, построенный на новой модульной платформе Ford, может быть «раздет» до базовой конструкции и пересобран владельцем заново максимум за один день не только с другими дверями, крыльями, решеткой радиатора, но и вообще с другим кузовом и крышей – от пляжного открытого внедорожника до всепогодного кемпера.

«Хотите вы получить автомобиль для гонок по пустыне, для карабканья по скалам или и то и другое в одном лице – модульная конструкция легко и уверенно обеспечит вам 4x4, который будет так же уникален, как и каждый из наших клиентов, – уверяет руководитель проекта Пол Рейт. – Из-за этой легкости трансформации двух одинаковых Bronco быть не должно».

Простые защелки, четвертьоборотный крепеж, болты – трансформация Bronco не требует от владельца квалификации механика. Резьбовые точки крепления позволяют легко добавлять светодиодные фонари к боковым зеркалам, багажники и дуги с «люстрой» на крышу, кенгурятник, лебедки и дополнительный свет на бамперы. Причем некоторые аксессуары можно как покупать готовыми, так и заказывать «индпошив» – печатать на 3D-принтере.