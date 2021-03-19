Экс-участкового выдворяют из квартиры

Управление МВД России по Курской области начало судебный процесс по выселению из служебной квартиры экс-полицейского Руслана Агибалова, уволенного после ролика в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Главк подал иск после того, как бывший майор отказался самостоятельно покидать жилье, ссылаясь на то, что разбирательство о восстановлении на службе продолжается. В ходе спора с МВД он с помощью лингвистической экспертизы хочет доказать, что на видео не сказал ничего, что нельзя говорить полицейским.

Курское УМВД обратилось в Промышленный райсуд с заявлением о выселении из служебного жилья бывшего майора полиции Руслана Агибалова, которого уволили из органов после записи видеообращения в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Документы поступили в суд 18 марта, пока они не приняты к рассмотрению. В суде рассказали “Ъ”, что в качестве оснований заявленных требований указано прекращение договора найма служебного помещения в связи с увольнением.

Сам Руслан Агибалов узнал о поступлении иска в суд от “Ъ”. Ранее в разговоре с “Ъ” он отмечал, что МВД планирует начать судебный процесс по его выселению. Представители главка предложили ему выселиться из квартиры самостоятельно еще 12 марта, когда прошло предварительное заседание по его иску о восстановлении на службе. «У меня была встреча с начальником правового отдела и начальником тыла. Они по-доброму сказали, что должны меня выселить, вручили уведомление, в котором было указано, что мне надо съехать до 17 марта. Если я это не сделаю, пообещали обратиться в суд»,— сказал “Ъ” Руслан Агибалов. В ответ он заявил, что не будет выселяться, так как сейчас идет разбирательство о его восстановлении на службе.

«Мне сказали, что, если я выиграю, мне дадут другую квартиру. Я в это особо не верю. Я в МВД столько лет работал, думаете, я не знаю, как все это делается? — говорит экс-полицейский.— Я не особо понимаю целесообразность этого иска, ведь суд будет длиться еще несколько месяцев».

В МВД пока не прокомментировали иск о выселении бывшего сотрудника.

В Ленинском райсуде Курска начато рассмотрение заявления Руслана Агибалова о восстановлении в должности участкового уполномоченного Северо-Западного отдела полиции регионального УМВД. МВД уволило его «по отрицательным основаниям» после публикации 22 января видеоролика, на котором он в служебной форме высказался в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он попросил не расценивать заявление как призыв к участию в митингах, которые планировались на следующий день. Поддержку оппозиционеру полицейский объяснил анализом резонансных уголовных дел «настоящих патриотов России», в том числе дела хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также загадочными смертями недовольных действующей властью Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого, Максима Марцинкевича, Сергея Доренко.

«Больше всего я боюсь, что мои дети вырастут в стране, где за несогласие с действующей властью и высказывания своих недовольств, они могут быть лишены своей жизни либо по надуманным поводам помещены в места лишения свободы»,— сказал полицейский.

Первое судебное заседание по его иску к МВД назначено на 25 марта. Как пояснил “Ъ” бывший полицейский, он будет ходатайствовать о проведении лингвистической экспертизы. По его словам, управление предоставило суду справку о результатах собственного исследования, показавшего, что видеозапись содержала высказывания, непозволительные для полицейских. «Когда я знакомился со постановлением об увольнении, в нем вообще ни слова не было про эту справку. Будем разбираться, когда она была подготовлена. Я уверен, что на момент моего ознакомления с постановлением ее не было»,— говорит Руслан Агибалов. Он будет ходатайствовать о проведении собственной лингвистической экспертизы: «Если экспертиза ничего не покажет, то и увольнение будет признано незаконным».

Источник “Ъ” в правоохранительных органах, говорит, что полицейский был уволен в первую очередь из-за того, что сделал видеозапись в служебной форме.

«Если хочешь высказать свою точку зрения, снимай форму записывай ролик и делай, что хочешь. А тут он решил хайпануть на форме, это непорядочно»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж