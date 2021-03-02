Суд подумает о кадрах в МВД

Бывший участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курской области Руслан Агибалов, уволенный из ведомства после ролика в поддержку оппозиционера Алексея Навального, пытается восстановиться в должности через суд. Он поддержал арестованного политика за день до протестных акций 23 января, записав видео в служебной форме. В ведомстве увидели в этом нарушение закона о службе и уволили сотрудника по «отрицательным основаниям». Истец, впрочем, считает, что поступок, который поддержала общественность, не заслуживает увольнения, и надеется на победу в суде.

Бывший сотрудник курского управления МВД Руслан Агибалов, уволенный из ведомства после почти 17 лет службы, обратился в Ленинский райсуд Курска с иском о восстановлении в должности участкового уполномоченного Северо-Западного отдела полиции. Как сообщили “Ъ” в суде, заявление пока не принято к производству.

В своем иске Руслан Агибалов просит признать приказ об увольнении незаконным и взыскать с УМВД не полученное за время вынужденного прогула денежное довольствие. Как ранее сообщали в ведомстве, полицейский нарушил закон о службе в органах внутренних дел и был уволен по «отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

Напомним, 22 января Руслан Агибалов опубликовал видеозапись, в которой он в служебной форме высказался в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он попросил не расценивать заявление как призыв к участию в митингах, которые планировались на следующий день. Поддержку оппозиционеру полицейский объяснил анализом резонансных уголовных дел «настоящих патриотов России», в том числе дела хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также загадочными смертями недовольных действующей властью Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого, Максима Марцинкевича, Сергея Доренко.

«Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они мне зададут вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной и процветающей стране?" И мне нечего будет на это ответить»,— сказал полицейский.

После увольнения Руслан Агибалов записал еще одно обращение, в котором рассказал подробности своего ухода. Через несколько часов после публикации ролика, по его словам, ему позвонил сотрудник ФСБ. В 18:30 господина Агибалова доставили в отделение полиции, где он давал объяснения четыре с половиной часа.

Полицейские интересовались, получил ли он деньги за видео, и осматривали содержимое его телефона.

В два часа ночи майор получил и подписал представление об увольнении по отрицательным основаниям.

«Я считаю, что мой поступок не порочит честь сотрудника полиции,— сказал “Ъ” Руслан Агибалов.— Потому что, судя по комментариям людей, которым я присягал на верность, они оценивают мой поступок положительно. Да, мне вменяют в вину нарушения двух пунктов закона о службе и одного пункта кодекса профессиональной этики, где написано, что полицейский не должен выражать свое мнение. Однако я считаю, что это как минимум не заслуживает того, чтобы меня уволили из органов». Он также выразил надежду на то, что добьется в суде положительного результата.

Заявление о восстановлении на службе Руслана Агибалова — не первое его разбирательство с региональным управлением МВД. В 2019 году он подал иск к ведомству о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда. В его основу легла служебная характеристика руководства подразделения главка, представленная к материалу служебной проверки.

В этом документе Руслана Агибалова характеризовали как «ленивого и безынициативного сотрудника», который «относится недобросовестно» к выполнению служебных задач, «агрессивно реагирует на критику» и не пользуется уважением в коллективе.

Суд отказал Руслану Агибалову в удовлетворении иска, сославшись на то, что данные ему характеристики являются оценочным суждением и не свидетельствуют о каких-либо нечестных поступках полицейского.

Экс-полицейский пояснил “Ъ”, что служебная проверка проводилась после его отказа заступать на службу с поломанным пальцем.

«Когда я увидел эту характеристику, я был в шоке. С такой характеристикой даже в помощники конюха не возьмут»,— сказал Руслан Агибалов.

Конфликт с руководством он объяснил давними разногласиями. В частности, в марте 2019-го полицейский добивался извинений и привлечения к дисциплинарной ответственности полковника полиции и начальника отдела Олега Куцевалова, который якобы обматерил его в присутствии коллег. Через месяц руководство ведомства отказало ему со ссылкой на истечение сроков обращения и на то, что извинения не предусмотрены законодательством.

Сергей Толмачев, Воронеж