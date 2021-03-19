В «РВК-Воронеж» отметили Международный день клиента

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Сегодня ведущие специалисты подразделений «РВК-Воронеж», которые взаимодействуют с абонентами, провели личный приём граждан в рамках Международного дня клиента. Праздник появился в 2010 году по инициативе российский и латвийских бизнесменов с целью - выразить признательность своим потребителям.



На объявление о личном приёме в «РВК-Воронеж» откликнулись несколько десятков жителей города. Для работающих граждан было определено наиболее комфортное время встречи - с 9.00 до 10.00 часов.

Вопросы касались поверки, опломбировки приборов учёта, а также передачи актов и свидетельств о проведенных обследованиях. Потребителей услуг водоканала интересовали начисления, порядок передачи и внесения показаний. На личный приём пришли и те, кого интересовала возможность получения перерасчёта. Заявления об этом они передали непосредственно специалистам.

«У меня возник вопрос с перерасчётом, поскольку на месяц пришлось уехать, а в доме нет технической возможности поставить прибор учета. Узнав о сегодняшней акции, решил воспользоваться случаем и «заскочить» перед работой. Получил консультацию - специалисты подсказали, какие документы нужно принести, чтобы подтвердить факт отсутствия счётчика и то, что меня не было в городе. Заявление написать помогли, а документы занесу на следующей неделе. После чего в течение пяти рабочих дней будет сделан перерасчет», - поделился впечатлениями житель Воронежа Александр Смирнов.

Все, кто откликнулся на сегодняшнюю акцию «РВК-Воронеж» в рамках Международного дня клиента, получили небольшие сувениры. Таким образом, поставщик услуг оказывает уважение своим потребителям. Присоединившись к Международному дню клиента, «РВК-Воронеж» выражает благодарность жителям города за понимание, терпение, лояльность и партнерские отношения.