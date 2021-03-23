Сходить в кино

Название «День курка» однозначно отсылает нас к легендарному фильму «День сурка», и правильно делает. Эта лента – о временной петле, в которую попадает главный герой, только теперь это не романтическая комедия, а фантастический боевик, в котором столько пальбы и насильственной смерти, что день от рассвета до убийства иначе как днем курка и не назовешь. Каждое утро бывший спецназовец Рой, просыпаясь, уворачиваясь от мачете… и – понеслось: пулеметчик на вертолете, пара киллерш на минивэне Honda Odyssey, убийственный автобус… Даже Dodge Challenger SRT Hellcat, на котором герой пытается скрыться от всех напастей, не всегда спасает. И каждый раз Рой неизменно погибает и снова оказывается в ситуации, когда все хотят тебя убить. Рано или поздно, герой устанет от погонь и пальбы и решит докопаться до причин этого безумия. А заодно еще и спасет мир. В кино с 11 марта.

«Новый BMW 8-й серии, цвет – „Синий Барселона"». Звучит как цитата из прайс-листа, но это – цитата из нового фильма «БУМЕРанг», режиссером которого является Петр Буслов, автор культового «Бумера», то есть, можно сказать, тема автомобилей баварской марки автору, как и прежде, не дает покоя. Отморозок, легализованный бывший член ОПГ Эдик паркует свою новую «восьмерку» под окнами любовницы, с крыши дома которой на BMW падает художник-неудачник Петрович в попытке свести счеты с жизнью. Но кабриолет не только чудесным образом смягчает его падение, но еще и усложняет спасенную жизнь – на десять миллионов рублей. И как теперь с этим жить? В кино с 1 апреля.

Студия Ghibli, как известно, тяготеет к рисованной мультипликации. Но эксперименты никто не осуждает, так что теперь и у таких известных на весь мир мультипликационных консерваторов есть свой полнометражный CG-проект. «Ая и ведьма» – экранизация сказки уже знакомого любителям Миядзаки писателя: Диана Уинн Джонс является автором книги «Ходячий замок», которую экранизировал Хаяо Миядзаки. Теперь же за книжку Джонс засел его сын, Горо Миядзаки. Новый мультфильм рассказывает о девочке-сироте Ае, которая довольно хорошо чувствует себя в приюте и вовсе не жаждет перемен. Но они все же приходят в образе странных взрослых, желающих ее удочерить. Так Ая и попадает к ведьме, знакомится с говорящим котом, а также гоняет на старом «Ситроене». В кино с 25 марта.