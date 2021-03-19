Зрачки боятся — руки делают

Министерство здравоохранения разработало законопроект, регулирующий трудотерапию для реабилитации наркозависимых людей. Предполагается, что они будут добровольно работать при медучреждениях и получать зарплату, а организации смогут продавать произведенную продукцию. Эксперты считают, что это решение «не дает адекватного ответа» проблеме реабилитации. По их мнению, поправки нужно вносить в «медицинский» закон о психиатрии, а не в «полицейский» об обороте наркотиков. А сама помощь больным наркоманией должна быть системной, и одной трудотерапией здесь не обойтись.

Разработанный Минздравом законопроект «о совершенствовании медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией» вносит ряд поправок в законы «О наркотических средствах и психотропных веществах» и «Об основах системы профилактики правонарушений». Документ подготовлен во исполнение прошлогоднего поручения вице-премьера Татьяны Голиковой. В пояснительной записке утверждается, что «социальная реабилитация, а также привлечение к труду» являются «одним из принципиально важных элементов помощи больным наркоманией». Но при этом в законодательстве отсутствуют «основания для создания и работы трудовых мастерских» для реабилитации наркозависимых.

Авторы законопроекта предлагают на добровольных началах привлекать больных к «трудовой терапии» в мастерских при медучреждениях или на предприятиях, которые будут заключать соответствующие договоры.

Лечебно-производственные мастерские должны будут организовываться «с учетом состояния здоровья, интересов и пожеланий пациента». Организации смогут продавать произведенную больными продукцию, а деньги — потратить на цели, записанные в уставе. При этом трудовая деятельность наркозависимых должна оплачиваться «в соответствии с трудовым законодательством».

Кроме того, законопроект разъясняет, что можно считать «социальной реабилитацией больных наркоманией». В нее входят «оказание социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг», а также «содействие в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей». Здесь же говорится о возможности «привлечения к трудовой терапии с согласия пациента с учетом состояния здоровья, интересов и пожеланий».

Эксперт Института прав человека, юридический консультант по делам, связанным с наркотиками, Арсений Левинсон говорит, что «сейчас за систему реабилитации больных наркоманией людей никто не отвечает».

В результате существует «много бесчеловечных практик, когда частные организации создают трудовые дома и фактически используют наркозависимых как рабов — с унижениями, без квалифицированной помощи и какого-либо государственного контроля».

«Было несколько поручений президента об определении органа исполнительной власти, который отвечал бы за выработку политики в области реабилитации, но ни Минздрав, ни Минтруд эти обязанности на себя не брал»,— напоминает эксперт. Однако он не считает, что законопроект «адекватно отвечает на вызовы».

«Обсуждая этот вопрос в рабочей группе Госдумы, мы предлагали отказаться от искусственного разделения медицинской и социальной реабилитации,— пояснил Арсений Левинсон.— Врачи, наркологи, специалисты в области зависимостей не понимали, что такое медицинская реабилитация. А вот социальная реабилитация — это комплексный процесс. Участие государства в нем подразумевает создание реабилитационных центров с системной помощью. Там должны работать и врачи-наркологи, и медицинские психологи, и группы взаимопомощи и, может быть, применяться элементы трудовой терапии с восстановлением трудовых навыков и помощью в трудоустройстве».

По словам господина Левинсона, сейчас государство фактически не участвует в реабилитации людей с зависимостями. «На его место приходят такие вот "общественники", которые своими силами и навыками, к сожалению, чаще всего насильственными, пытаются эти проблемы решать. Трудотерапия может быть только одним из элементов комплексного процесса, а предлагаемый законопроект эту проблему не решает»,— говорит он.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков указал на другой недостаток законопроекта — Минздрав предлагает внести поправки в законы об обороте наркотиков и профилактике правонарушений, а не в закон о психиатрии.

«Это все равно что в закон об обороте сахара вставить главу о лечении сахарного диабета,— пояснил Олег Зыков.— Кроме того, поправки к этим законам не предусматривают реабилитации алкоголиков». Что касается трудотерапии, то в ней, по мнению нарколога, «нет ничего плохого, если она проводится добровольно». «Мы помним советское время, когда были лечебно-трудовые профилактории при органах МВД, куда отправляли принудительно по решению суда,— предостерегает эксперт.— Они были, по сути, обычными тюрьмами с охраной и колючей проволокой».

Профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап разделяет опасения, что поправки к «полицейскому закону не будут иметь под собой достаточной медицинской платформы», а значит, не «будут работать на благо пациента». «Я не очень верю в возможность реабилитации в наркологии. Главное, что нужно,— хорошие протоколы лечения, а у нас их нет,— рассказал Юрий Сиволап.— К сожалению, система наркологической помощи в России неправильная, она не полезна ни обществу, ни пациентам». Что касается трудотерапии, то, на взгляд господина Сиволапа, «ею нельзя лечить болезнь». «Мы ведь не лечим сахарный диабет и пневмонию трудотерапией? Считаю, что все это может вылиться в то, что больных наркоманией будут использовать как дешевую рабочую силу, что будет опять же не во благо пациента»,— говорит он.

Мария Литвинова