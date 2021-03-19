Туринская горнорудная компания вложит 1,2 млрд рублей в производство в Нижней Туре

Туринская горнорудная компания инвестирует 1,2 млрд руб. в проект по увеличению добычи руды на Северо-Калугинском медноколчеданном месторождении в Нижней Туре, сообщил региональный департамент информационной политики Свердловской области. На производстве создадут 120 рабочих мест.

«В настоящее время компания уже ведет разработку месторождения. Приобретение нового оборудования и интенсификация работ позволят увеличить объемы годовой добычи в два раза»,— сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Как сообщил департамент, проект реализуется за счет частных компаний с помощью агентства по привлечению инвестиций региона.

По словам директора агентства Александра Породнова, уже подписано соглашение о сопровождении инвестиционного проекта: агентство поможет компании в получении статуса участника приоритетного инвестпроекта и организации взаимодействий с властью и эксплуатирующими компаниями. «Предполагается в ближайшие три года строительство объектов наземной и подземной инфраструктуры, модернизация автодороги, приобретение горной техники и отработка запасов месторождения»,— сказал господин Породнов.

Михаил Мананников