Отклик по щелчку

Все хорошо, что хорошо кончается. И если под занавес уходящего, будь он неладен, 2020 года марка Audi устроила российский тест-драйв сразу пяти обновленных моделей – A4, A4 Avant, A4 allroad quattro, A5 Coupe, A5 Sportback, – можно сказать, что год выдался не самым безнадежным.

Александр Янковский

И дело не в том, что автомобильная жизнь в стране и мире продолжилась, несмотря на пандемию коронавируса. Просто мы как-то забыли, что в 2020-м были не только социальная дистанция и карантин. И обновленные Audi неожиданно оказались в рифму, стали незапланированным ответом на многие события и вызовы 2020 года.

Если делать что-то хорошо и правильно, а не просто гнаться за модой, современно выйдет само собой. Спорный тезис? Обновленные Audi – его доказательство, хороший пример улучшения того, что было и так хорошо и правильно. Так что эти A4 и A5 одновременно – классики и современники. Была такая серия книг в издательстве «Художественная литература».

На старт

В прошлом году пандемия лишила нас спорта. Не только пробежек и уличных воркаутов на уличных площадках, но и самого святого: минимум на год перенесли чемпионат Европы по футболу, XXXII летние Олимпийские и XVI Паралимпийские игры в Японии.

Но обновленные Audi словно знали заранее, что спорт будет в дефиците и его придется чем-то компенсировать. Внешность A4, A4 Avant, A4 allroad quattro, A5 Coupe, A5 Sportback теперь в стиле старших моделей, экспрессивная и эмоциональная, словно провозглашает: «О спорт, ты – мир!» Эти Audi и прежде были одеты в sport casual, а теперь их костюмы дополнены свежими деталями. Новая архитектура решетки радиатора Singleframe с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками отсылает к Audi Sport quattro, чемпионам раллийного спорта 1980-х. Визуальной динамики и элегантности обновленным A4 и A5 добавляют новые пороги. Окончательно утверждают стилистику автоспорта задние диффузоры со встроенными трапециевидными патрубками.

Цифровое правительство

Мир уже давно готовил нам алхимический коктейль под названием «полная цифровизация». Его ингредиенты – интернет-шопинг, службы доставки, электронные госуслуги, обучение онлайн, виртуальные отношения. А в 2020 году пандемия ускорила уже шедшую реакцию, добавив в бурлящий котел катализаторы – «самоизоляцию» и «социальную дистанцию». И обновленные A4, A4 Avant, A4 allroad quattro, A5 Coupe, A5 Sportback тут точно попали в тренд со своей новой цифровой концепцией управления. На центральной консоли этих автомобилей минимум физических кнопок, в верхней части торпедо – единый центр управления: слегка наклоненный к водителю сенсорный 10,1-дюймовый экран мультимедиа MMI. Виртуальные кнопки отзываются на нажатие щелчком, картинка – одна из лучших в автомобильном мире по четкости, впрочем, как и у приборной панели Audi virtual cockpit, тоже цифровой. Но если про истинные цели мировой цифровизации идут жаркие споры – она чтобы помочь человеку или чтобы его поработить, – то c «цифровым правительством» Audi сразу ясно: чтобы помочь. Алгоритм управления, структура меню здесь интуитивно понятная и удобная.

Лазер как солнце

Пандемия в 2020 году не помешала человечеству изучать тайны мироздания, стремиться к звездам и исследовать глубины океана: Роджер Пенроуз получил Нобелевскую премию «За открытие того, что образование черных дыр с необходимостью следует из общей теории относительности». Российский подводный аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины, американский космический корабль Crew Dragon взлетел с площадки Космического центра Кеннеди.

Обновленные Audi плавать и летать, конечно, пока не умеют, но на земле их водители могут спокойно положиться на новую топовую информационно-развлекательную систему MMI Navigation plus, которая уверенно проложит маршрут и приведет куда угодно. А дорогу им осветят светодиодные фары Audi Matrix – у A5 с технологией Audi Laser Light – с динамическими указателями поворота и анимацией. В конце 2020-го на Земле было солнечное затмение – эх, жаль, что тест-драйв обновленных Audi прошел несколькими днями раньше.

Дикая природность

Задолго до мировой пандемии ООН объявила 2020-й Международным годом охраны здоровья растений. А с ее началом мир и в самом деле стал более «зеленым»: природа очистилась настолько, что по ночам в европейских мегаполисах начали замечать лесных животных. При чем тут наши обновленные Audi A4 и Audi A5? Они снова – и классики, и современники. С одной стороны, их двигатели – бензиновые. С другой – инновационная технология мягкого гибрида MHEV с системой старт/стоп – у каждого автомобиля в базе, с любым из трех двигателей. Что сообщает седанам, универсалам, внедорожникам, купе и лифтбэкам Audi динамику дикого зверя при спортивном стиле вождения и одновременно экономичность в повседневной жизни. А система рекуперации обеспечит низкий уровень выбросов в любом случае, даже в самых мощных версиях A4 и A5, оснащенных полным приводом quattro ultra. Деревья и животные останутся довольны.

Кстати, в прошлом году 40-летний юбилей отметил не только этот легендарный полный привод Audi, но и многие музыкальные легенды – Depeche Mode, R.E.M., Eurythmics, Manowar, ДДТ. И это повод посетить юбилейный концерт любимой группы, не покидая салона автомобиля. Эффект присутствия обеспечит бортовая акустическая система Bang & Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием.