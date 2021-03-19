В Краснодарский край прибудет 200 тысяч доз вакцины от коронавируса

На сегодняшний день в Краснодарском крае привиты от COVID-19 уже 168 750 человек. Из них почти 500 человек – за последние сутки. 116 494 кубанцев получили полный курс вакцинации, сообщила на брифинге по вопросам распространения заболевания заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Представитель санитарного ведомства отметила, что в ближайшие дни край ждет поставку 200 тысяч доз вакцины от коронавируса. На сегодня уже подали заявку на вакцинацию 25 тыс. жителей. «Я всех призываю, чтобы к лету быть защищенными и спокойно отдыхать, надо сейчас пройти вакцинацию, выдержать 20 дней после второй прививки на формирование иммунитета и спокойно жить», - говорит госпожа Гречаная.

По ее словам, сейчас темп прироста заболевания в сутки ушел в 0,3, показатель распространения колеблется в пределах 1-0,9. Остальные инфекционные заболевания – грипп, ОРВИ, внебольничные пневмонии имеют устойчивую тенденцию к благополучному течению процесса.

«Гриппа в крае по-прежнему нет, ОРВИ гораздо ниже пороговых уровней. Внебольничные пневмонии почти на 19% снизились по сравнению с прошлой неделей. Эти цифры позволили принять решение о снятии ряда ограничений. Две недели будем следить за динамикой эпидситуации. Надеемся, что удержим ее в этих цифрах», - рассказала Татьяна Гречаная.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, За минувшие сутки в Краснодарском крае подтверждено 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в регионе подтвержден 40 971 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 35 849 человек, 2183 пациента спасти не удалось.

Дмитрий Михеенко