На Кубани подтверждено 124 новых случая COVID-19

Фото: администрация Краснодарского края

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтверждено 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это 81 женщина и 43 мужчины, в том числе шесть детей. Самому младшему пациенту 1 год, а старшему – 91, сообщили в краевом оперативном штабе. За все время пандемии в регионе подтвержден 40 971 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 35 849 человек, 2183 пациента спасти не удалось.

Больше всего выявленных случаев в Краснодаре – 31 и Сочи – 17. По семь заболевших в Новороссийске и Тихорецком районе, шесть – в Лабинском, по пять - в Кореновском, Выселковском, Динском, Усть-Лабинском и Мостовском районах. В Геленджике и Анапе, а также в Туапсинском, Курганинском и Тбилисском районах - по три новых пациента. По два – в Апшеронском, Калининском, Тимашевском, Крымском и Армавире. По одному - в Красноармейском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Гулькевичском районах.

По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, в настоящее время 73 человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких и один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

«Ситуация по коронавирусу в крае характеризуется стабилизацией темпов прироста. Не можем назвать ее негативной, заболеваемость снижается, если сравнивать с январем. Сегодня в пределах 123-126 случаев в сутки колеблется. Но по-прежнему цифра значительна», - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Как отмечают в краевом оперштабе, ни одного летального исхода с коронавирусом после вакцинации «Спутником V» не зарегистрировано.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в четверг, 18 марта, в Краснодарском крае было выявлено 126 новых случаев коронавирусной инфекции.

Дмитрий Михеенко